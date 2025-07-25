На Украине назначили новых заместителей министра обороны Шмыгаля

Власти Украины назначили новых заместителей министра обороны Дениса Шмыгаля.

«Сегодня правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины... Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи», — написал глава украинского МО в Telegram.

По словам Шмыгаля, первым замом стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Также заместителями назначили Сергея Боева, Анну Гвоздяр, Владимира Заверуху, Юрия Мироненко и Оксану Ферчук.

Ранее он заявил, что Украине нужно не менее $120 млрд на оборону в 2026 году.