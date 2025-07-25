В Раде сделали признание об эмигрировавших украинцах

Украина считает чрезвычайно важным возвращение эмигрировавших граждан, но у правительства нет денег, чтобы это простимулировать. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Дело».

Он отметил, что невозможно говорить «о каких-то плюшках для возвращения украинских беженцев» в том числе из-за того, что это будет несправедливо по отношению к оставшимся в стране гражданам.

«Во-первых, у нас нет на это денег (давайте будем откровенными). Во-вторых, каким образом эти плюшки будут восприняты людьми, которые остались в Украине?» — указал политик.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о мерах для возвращения украинских беженцев из-за рубежа. По его словам, власти страны должны обеспечивать беженцев жильем и работой.