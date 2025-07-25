Бывший посол США высказался о своем совете россиянам

Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что ошибся, посоветовав желающим переехать в США россиянам отказываться от гражданства РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Россиянам, приверженным демократии, не следует отказываться от своего гражданства, чтобы жить в изгнании в США, поскольку я надеюсь, что в конце концов они вернутся в Россию и будут строить там демократию», — пояснил экс-посол.

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Он также отметил, что россияне «слишком много» жалуются на трудности, с которыми сталкиваются после переезда за границу.