Депутата оплевали на акции протеста в Киеве

В депутата Верховной рады Марьяну Безуглую плюнули на митинге в Киеве против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что Безуглая решила прийти на акцию протеста с табличкой «Сырского в отставку», несмотря на то, что голосовала за принятие закона, ограничивающего права Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«В нардепа плюнули во время вчерашнего митинга против закона об ограничении полномочий НАБУ и САП», — говорится в тексте.

Ранее Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств. Затем документ подписал Зеленский. Это вызвало акции протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. В четверг, 24 июля, Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.