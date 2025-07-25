В Харькове произошли взрывы во время митингов против Зеленского

В Харькове на фоне идущих в городе митингов прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

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«Взрыв прогремел в центре Харькова», — говорится в сообщении, опубликованном 25 июля в 20:39 по местному времени.

До этого, в 19:46, издание также сообщало о взрыве в результате атаки беспилотника.

Протесты в Киеве: кто за ними стоит

В городе продолжаются акции протеста против решения президента Украины Владимира Зеленского урезать полномочия Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) республики. По данным «Общественного», всего в митинге участвовали около 50 человек.

Акции протеста в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других украинских городах начались после принятия Верховной Радой закона, фактически лишающего независимости антикоррупционные органы страны. Участие в митингах также принял мэр украинской столицы Виталий Кличко.