Премьера Британии предупредили о риске из-за Трампа

Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию сопряжена с рисками для премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом британского политика предупреждает Bloomberg.

По данным агентства, британские чиновники надеются, что в ближайшие дни им удастся обойти ряд потенциальных препятствий и сохранить отношения между политиками.

«Стармеру приходится балансировать на тонкой грани. Любая возможность, связанная с президентом Трампом, сопряжена с риском», — подчеркнул бывший специалист по политике и экономике в посольстве США в Лондоне и младший научный сотрудник British Foreign Policy Group Майкл Мартинс.

Кроме того, чиновники из Великобритании отметили, что в официальных правительственных отчетах о переговорах между Трампом и Стармером часто говорится о том, что лидеры обсуждали мировые проблемы, но на самом деле речь часто шла о разных личных интересах и раздражающих факторах президента, среди которых «неприязнь Трампа к ветряным электростанциям около его полей для гольфа».

Ранее перед гольф-клубом президента США Дональда Трампа, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, активисты движения Everyone hates Elon («Все ненавидят Илона») разместили табличку с надписью «Побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с финансистом Джеффри Эпштейном.