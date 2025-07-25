Названа причина конфликта между Маском и Трампом

Политолог и доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян назвал причину конфликта между американским миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Мирзаяна, конфликт между Маском и Трампом объясняется различиями в их характерах. Как считает политолог, американский президент является реалистом, тогда как Маск скорее идеалист.

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«Трамп, по всей видимости, обещал Маску вместе с ним устроить революцию. Но, оказавшись у власти, был вынужден учесть целый ряд ограничений, которые эта власть накладывает. Президент США пытается договориться с политическими оппонентами, что Маску категорически не нравится», — рассказал он.

При этом Мирзаян уверен, что конфликт между ними вполне реален и не является инсценировкой.

«Если конфликт и был срежиссирован, то, скорее всего, чтобы нажиться на падении акций Tesla или вывести на свет политических противников Трампа», — добавил эксперт.

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