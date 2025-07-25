Президент США Дональд Трамп может принудить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, если Украина растратит американскую военную помощь. Об этом сообщает The American Conservative.

По данным издания, Трампа, вероятно, мало беспокоит судьба НАБУ и САП, но многие в его окружении презирают Зеленского и выражают мнение, что США следует дистанцироваться от конфликта на Украине, оставив его «войной бывшего американского главы Джо Байдена». В связи с этим они могут использовать проблемы, связанные с коррупцией, и протесты против Зеленского в качестве рычага давления, чтобы добиться разрыва отношений Вашингтона с Киевом.

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