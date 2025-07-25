В США раскрыли, что заставит Трампа принудить Зеленского к уступкам РФ

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп может принудить Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта, если Украина растратит американскую военную помощь. Об этом сообщает The American Conservative.

В США раскрыли, что заставит Трампа принудить Зеленского к уступкам РФ
© Global Look Press

По данным издания, Трампа, вероятно, мало беспокоит судьба НАБУ и САП, но многие в его окружении презирают Зеленского и выражают мнение, что США следует дистанцироваться от конфликта на Украине, оставив его «войной бывшего американского главы Джо Байдена». В связи с этим они могут использовать проблемы, связанные с коррупцией, и протесты против Зеленского в качестве рычага давления, чтобы добиться разрыва отношений Вашингтона с Киевом.

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«Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой. Он все же может подтолкнуть Зеленского к принятию условий России для проведения переговоров», — говорится в тексте.