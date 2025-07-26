Эрдоган захотел ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить организацию возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

«Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу», — сказал глава ведомства.

По его словам, Эрдоган считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.