Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, но бывший американский глава Билл Клинтон был там десятки раз. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что Клинтон был на острове Эпштейна 28 раз.

«Вам стоит говорить о нем. Я никогда не был на острове», — добавил президент США.

Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.