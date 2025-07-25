Стало известно, в чем обвиняют приговоренного к 118 годам тюрьмы россиянина

Жена россиянина Владимира Котельникова, которого приговорили в Греции к 118 годам тюрьмы за незаконную миграцию и торговлю людьми, рассказала, в чем его обвиняют. Об этом пишет RT.

По словам жены 37-летнего осужденного россиянина Светланы, Интерпол предоставил ей данные от правоохранительных органов страны.

Из документов следует, что Котельников обвиняется в том, что был капитаном судна с 28 нелегальными мигрантами, которых контрабандой пытались ввезти в Грецию.

Мужчина якобы во всем сознался, однако его супруга заявила, что в это не верит.

По словам собеседницы издания, до отъезда супруг работал экскаваторщиком в Челябинске, судном управлять он не умеет. Его друг уговорил его поехать в Анталью и узнать о новой работе за границей.

Муж сказал, что съездит на два-три дня, узнает детали и вернется, добавил Светлана.

По ее мнению, его обманом затянули в эту схему. Жене удалось узнать, что у мужа по прилете в Анталью обманом забрали паспорт под видом оформления гостиницы, а также украли телефон.

Позже она узнала, что в ноябре прошлого года мужа осудили на 118 лет. Он находится в тюрьме греческого города Лариса, связи с ним нет.

Семья наняла россиянину адвоката в Греции и пытается найти средства, чтобы оплатить его услуги.