Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Слова американского главы приводит ТАСС.

У Трампа спросили, видит ли он перспективы встречи с Путиным и Зеленским.

«Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

В среду, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Кроме того российская делегация предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта с целью сбора раненных и тел погибших.