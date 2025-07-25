Умерла старейшая в мире лошадь Моки — коню было 40 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Животное умерло еще 3 июня. Отмечается, что арабский скакун когда-то принадлежал актеру Берту Рейнольдсу — Моки родился на ферме исполнителя в 1985 году. При этом, последние годы своей жизни конь провел во Флориде, где исполнял функции животного-терапевта.

«Средняя продолжительность жизни лошадей составляет примерно 25–30 лет, то есть Моки достигла возраста, эквивалентного человеческому — около 115 лет», — сообщает издание.

Рекорд Моки был записан в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось 14 мая — на тот момент животному было 40 лет и 83 дня.

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