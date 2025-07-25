Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск со ссылкой на главнокомандующего силами США и НАТО в Европе Алексиса Гринкевича, пишет РИА Новости

«Сегодня... генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — сказал Туск.

При этом польский премьер не привел никаких доказательств того, что РФ якобы готовится к вооруженному конфликту с европейскими странами.

17 июля Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

До этого командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что силы альянса могут подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России уже назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».