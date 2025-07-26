Эрдоган сливает Трампа: В Турции анонсировали скорую встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал сенсационное заявление, которое мгновенно подхватили все турецкие и многие западные издания. Якобы есть некий "консенсус в принципе" относительно проведения саммита президентов России и Украины.

По словам Фидана, встреча должна состояться в Турции под председательством президента Реджепа Эрдогана. Саммит, по задумке турецкой стороны, может стать площадкой для продвижения мирного урегулирования конфликта. Правда, пока никакой конкретики нет.

Фидан похвалился «успешными», по его мнению, трехсторонними переговорами России и Украины при посредничестве Турции. По словам министра, был создан постоянно действующий механизм для решения гуманитарных вопросов: обмен пленными, ранеными, больными, телами убитых.

– Но вот в чем они особенно расходятся: у господина Путина и Зеленского разные условия прекращения огня, чтобы приехать на саммит. Здесь роль отводится переговорным группам, – пояснил министр. Причем он сознательно не стал упоминать, что в саммите примет участие Дональд Трамп.

Сразу после заявления Фидана, словно заранее ожидая его, Владимир Зеленский подтвердил, что на стамбульских переговорах обсуждалась его встреча с Путиным. Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но только на "заключительном этапе" переговоров. И в этом принципиальное расхождение между двумя лидерами, подчеркивает американское издание Barron’s: если Зеленский хочет встретиться с Путиным и продолжить переговоры, то Путин хочет двусторонней встречей поставить точку.

Впрочем, комментирующие переговоры в Стамбуле и заявление Хакана Фидана западные издания, пишут оптимистично. Так, The New York Times озаглавил свою статью так: «У попытки остановить конфликт появляются признаки жизни». Издание отмечает, что в отличие от предыдущих двух раундов переговоров, третий прошел без посредничества США. На сей раз посредником выступала Турция.

Эрдоган созвонился с Трампом

Однако если для США мирный процесс в далекой Украине играет скорее политическую роль, то для Турции это вопрос и собственной безопасности, и экономического развития, учитывая тесные связи страны и с Россией, и с Украиной, пишет Barron’s. Вероятно, с этим и связано такое жгучее желание Турции провести встречу президентов.

The New York Times пишет, что оптимизм относительно мирных переговоров связан именно с участием Турции. Поскольку опрошенные изданием конгрессмены и аналитики не питают особых надежд на быстрое урегулирование конфликта в ходе переговоров при посредничестве Дональда Трампа. Слишком уж часто менялась его личная позиция. Во время своей предвыборной кампании в прошлом году он заявил, что положит конец конфликту в Украине в течение 24 часов после своего избрания.

Заключив с США соглашение о разделе природных ресурсов, киевский режим добился благосклонности Трампа. Он поддержал соглашения о поставках оружия и пригрозил санкциями торговым партнёрам России. Как пишет The Washington Post, американцы на европейские деньги продадут ВСУ боевые бронированные машины Bradley, самоходные гаубицы и системы ПВО малой дальности HAWK. В стоимость продаж включены средства на техобслуживание.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что установленный Трампом 50-дневный срок для завершения конфликта является не чем иным, как уловкой, позволяющей Трампу на пару месяцев слиться из переговорного процесса по Украине. Угроза санкций выглядит "смехотворной".

И словно бы в подтверждение слов Болтона Госдепартамент заявил, что сроки объявленного Трампом 50-дневного ультиматума могут быть «скорректированы». Зависеть это будет от переговорных позиций России и Украины, примирительно заявила заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Так что если Трамп действительно отказывается от мирных переговоров, то появление в этой роли Эрдогана выглядит вполне логичным. Одинаково уважаемый и в России, и в Украине, турецкий президент, судя по заявлению Фидана, уже стал форсировать свою новую роль.