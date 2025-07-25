В конфликте Камбоджи и Таиланда нашли американский след

Корни конфликта Камбоджи и Таиланда лежат в войне США во Вьетнаме. Об этом в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Он отметил, что напряженность между Таиландом и Камбоджей продолжается уже сотни лет. Причины этого кроются в двух аспектах: разногласия по поводу демаркации границ, которые не признают сами граждане стран, и спор вокруг храма Преах Вихеар, который важен для обеих сторон.

«То одна страна становилась сильнее и захватывала всю эту территорию, то другая. И так длилось столетиями. Одна из болевых точек — кхмерский храм на таиландской земле. И вокруг этого все и крутится», — сказал Светов.

Также, по его словам, в конфликте Камбоджи и Таиланда не обошлось без американского следа.

«Во Вьетнамской войне пострадал не только Вьетнам от внешней агрессии, но и Лаос с Камбоджей. С последней американцы очень жестоко обходились. Ее поливали дефолиантами и бомбили. На территории Камбоджи, как говорит ее правительство, находится несколько миллионов мин, и люди гибнут, взрываясь на этих минах, это не забыто», — пояснил политолог.

Он добавил, что в этой войне Таиланд был на стороне США и помогал американцам.

Светов подчеркнул, что конфликт между Камбоджей и Таиландом «может тлеть и время от времени вспыхивать с новой силой». Он сравнил их отношения с ситуацией между Пакистаном и Индией.