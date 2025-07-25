На Западе раскрыли, кто фактически управляет Украиной

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически управляет Украиной, в связи с чем опасения о зарождающемся авторитаризме в стране растет. Об этом в статье для Financial Times написал аналитик Кристофер Миллер.

Материал посвящен влиянию Ермака в политической иерархии государства, а также последствиям его «теневой» власти, в частности, в контексте внешней политики и боевых действий.

«Его (Ермака. — «Газета.Ru») союзники и критики сходятся во мнении, что на Украине практически ничего не происходит без его ведома и одобрения», — говорится в материале.

Хорошего ждать не стоит: Вассерман рассказал, на кого могут поменять Зеленского

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о расколе в офисе президента Украины Владимира Зеленского в связи с принятием закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Парламентарий пояснила, что, по ее мнению, обыски являются «карательным мероприятием», поскольку начальник НАБУ Семен Кривонос «отбился от рук Ермака».