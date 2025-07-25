Трамп оценил решение Макрона признать Палестину

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать инициативу французского коллеги Эммануэля Макрона об официальном признании Палестины. Его слова передает агентство Reuters.

«То, что он говорит, не имеет значения. Он хороший парень, я его уважаю, но это заявление ничего не значит», — отметил американский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданского населения.

В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.