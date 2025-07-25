Президент США Дональд Трамп в комментарии ТАСС заявил, что американская сторона намерена обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения.

По его словам, скорое истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является проблемой для мирового сообщества.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что все положения российской ядерной доктрины, включая ответственность ядерных стран за «подзуживание» неядерных, продолжают действовать. Он отметил, Москва призывает всех заинтересованных лиц оказать давление на Киев для проведения прямых российско-украинских переговоров.

В США назвали ошибку Трампа в отношениях с Россией

В конце апреля секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.