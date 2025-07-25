Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева
Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.
Отмечается, что саранча способна мигрировать до 20 километров в день и ежедневно ее рои фиксируют в разных регионах. Большое количество хитиновых частиц может негативно сказываться на состоянии аллергиков. Кроме того саранча является серьезной угрозой для урожая.
«Ее фиксируют в Днепропетровской области, Запорожье, а теперь уже и в Киевской области и столице», — говорится в тексте.
Ранее украинские СМИ сообщали о нашествии саранчи в Одессе, Кривом Роге и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.