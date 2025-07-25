Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Отмечается, что саранча способна мигрировать до 20 километров в день и ежедневно ее рои фиксируют в разных регионах. Большое количество хитиновых частиц может негативно сказываться на состоянии аллергиков. Кроме того саранча является серьезной угрозой для урожая.

«Ее фиксируют в Днепропетровской области, Запорожье, а теперь уже и в Киевской области и столице», — говорится в тексте.

Ранее украинские СМИ сообщали о нашествии саранчи в Одессе, Кривом Роге и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.