Поцелованный Путиным 25 лет назад китаец рассказал, как это изменило его жизнь

Гражданин Китая Пэн Пай, с которым президент России Владимир Путин сфотографировался в ходе своего первого визита в Поднебесную в 2000 году, рассказал о том, что встреча с главой государства вдохновила его на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.

Мужчина в 2013 году окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном университете, после чего вернулся в Китай, где стал трудиться в качестве старшего инженера и начальника инженерного отдела компании Hunan Construction Investment Group.

— Я отчетливо помню, как президент Путин прошел мимо вооруженной полиции, перекинул меня через перила и поцеловал в лоб, — передает слова Пэна Telegram-канал «RT на русском».

Приехавшая из Армавира в Москву тревел-блогерша Евгения Семенова рассказала об очень душевной и неформальной атмосфере в Кремле во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», на которой присутствовал лично Владимир Путин.

Путин подарил щенка девочке Маше из Макеевки

Президент в ходе церемонии награждения в Кремле обнял медсестру Людмилу Болилой, которая в зоне специальной военной операции на Украине своим телом закрыла получившего тяжелые травмы бойца.