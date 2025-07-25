В Британии сообщили Зеленскому плохую новость на фоне протестов

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Протесты против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый урон имиджу президента страны Владимира Зеленского. Об этом предупреждает британское издание The Spectator.

В Британии сообщили Зеленскому плохую новость на фоне протестов
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Автор статьи подчеркнул, что политик поступил правильно, отказавшись от предложенной им реформы. «Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, необратим», — добавил он.

Он также отметил, что Зеленский стал слишком самоуверенным и переоценил свои возможности, не ожидая, что его решение вызовет массовые протесты со стороны населения.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и Зеленский. После этого в Киеве, Львове, Днепре, Одессе прошли протесты. К ним присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко.