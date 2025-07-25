Стало известно отношение американцев к делу Эпштейна

Более 50% американцев считают, что ряд документов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна до сих пор не был опубликован из-за упоминания в них президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

В опросе приняли участие 4833 взрослых американцев. 53% из них уверены в том, что именно из-за Трампа документы по делу до сих пор не опубликованы. 21% опрошенных не согласен с такой точкой зрения. А 25% респондентов не уверены в том, что именно упоминание главы Белого дома является главной причиной отказа от публикации.

При этом 61% участников исследования уверен, имя Трампа фигурирует в документах дела. Еще 45% респондентов считают, что американский президент причастен к предполагаемым преступлениям покойного финансиста.

Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.

В июне 2025 года на фоне скандала с президентом США миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X пост о том, что президент Трамп якобы фигурирует в материалах уголовного дела Джеффри Эпштейна. Однако затем это сообщение было удалено. Сам Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его возможных связях с Эпштейном являются «новой аферой демократов».