Пока вы не уснули: антироссийский разворот Сербии и «спасение» Кадырова в Турции

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Сербия пообещала поддержать санкции ЕС против России при одном условии

Сербия готова поддержать антироссийские санкции тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) будет «очевидно». Такое условие назвал сербский министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович, его слова приводит Der Standard.

«Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления. Белград также четко и недвусмысленно осудил конфликт на Украине с самого начала», — заявил политик.

При этом Старович указал на то, что сейчас Белград не поддержит рестрикции против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». По его словам, без гарантий вступления в ЕС страна «не пойдет на такой шаг».

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В Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже

Турецкие медики якобы спасли главу Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом пишет турецкое издание GZT.

«Рамзан Кадыров, войдя в море, внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили ситуацию и вызвали медиков», — сообщается в публикации.

По данным издания, глава Чечни якобы находится в больнице после того, как ему была оказана помощь. В материале отмечается, что он, предположительно, «некоторое время находился под наблюдением врачей» и чувствует себя хорошо.

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Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Саратов. Жесть».

По данным канала, момент происшествия попал на камеру домофона дома неподалеку. На опубликованных кадрах видно, как мощной взрывной волной с ярким огненным пламенем моментально сносит несколько этажей многоквартирного дома. После взрыва последовал характерный дым.

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ЦБ резко снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Это следует из пресс-релиза, опубликованного регулятором на официальном сайте ЦБ.

Как отмечается, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточняет Банк России.

«ЦБ сообщил о планах поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — сообщил ЦБ.

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Стало известно о доставке Patriot на Украину

Одна американская система противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ней уже доставлены на Украину в рамках новой сделки США с европейскими странами. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО.

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У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости и миллионы рублей

Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.

Речь идёт об имуществе самого Николаева, его матери Раисы Николаевой, сестры Виктории Николаевой, племянницы Евгении Забелиной, а также аффилированных с ними 16 компаний.

В частности, по иску Генпркуратуры РФ бил изъят 821 объект недвижимости, в том числе имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков и 32 нежилых помещения.

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Франция решила официально признать Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи (ГА) ООН.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина», — сообщил Макрон.

Макрон отметил, что сегодня крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить поддержку гражданскому населению.

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В Петербурге отменили военно-морской парад и салют в день ВМФ

В Петербурге принято решение отменить мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота. 27 июля в акваториях Петербурга 27 июля не будут проходить суда, сообщает городской комитет по транспорту.

В Северной столице отменили салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.

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Российских водителей предупредили о штрафе за молчание о смене прописки

Автовладельцы обязаны уведомить Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства в течение 10 дней, иначе им может грозить штраф. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

— Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, — рассказал Машаров.

По его словам, требование необходимо для внесения актуальных данных в свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. На выполнение этого обязательства закон отводит 10 дней, передает ТАСС.

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Игрок «Партизана» открестился от поста с «Катюшей» после оскорблений украинских фанатов

Черногорский легионер белградского «Партизана» Андрей Костич в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) открестился от публикации поста с «Катюшей» в TikTok.

По словам футболиста, у него нет аккаунта в этой соцсети.

«Спасибо всем за поддержку, увидимся в четверг», — добавил Костич.

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