В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

Минздрав Турции не может прокомментировать новость о спасении главы Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме.

Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил представитель турецкого ведомства.

«Я видел много новостей по этому вопросу. В СМИ и соцсетях не дается опровержений. На самом деле, Министерство здравоохранения не может дать официальных разъяснений», — сказал собеседник издания.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности сообщений о спасении Кадырова на пляже сотрудниками турецкой береговой охраны.