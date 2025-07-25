Премьер Литвы на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас после конфликта с президентом страны Гитанасом Науседой взял двухнедельный отпуск, чтобы заняться домашними делами.

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Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в «Sputnik.Литва».

— Если говорить об отпуске, то он был запланирован давно, у меня есть кое-какие домашние дела, пчелы, нужно добыть мед, очень простые нужды. Однако две недели — это достаточный срок, чтобы подумать и собрать необходимую информацию, представить ее членам партии и общественности, — цитирует политика агентство.

Ранее литовский лидер призвал премьер-министра республики объясниться в связи с обвинениями в коррупции или покинуть свой пост. Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем.

14 мая суд в Евросоюзе также признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 с 2021 по 2023 годы. Фон дер Ляйен неоднократно контактировала с главой фирмы Pfizer Альбертом Бурлой, что стало причиной прокурорской проверки.