В РФ объяснили признание Макроном Палестины

Доктор политических наук Андрей Пинчук заявил, что с помощью признания Палестины президент Франции Эммануэль Макрон стремится сделать Париж более независимым и повысить свои рейтинги. Об этом Пинчук рассказал «Царьграду».

Ранее Макрон объявил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре. Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо обеспечить жизнеспособность Палестины и, «при условии ее демилитаризации и полного признания Израиля, позволить ей внести вклад в безопасность всего Ближнего Востока».

Пинчук обратил внимание, что Макрон сделал этот шаг на следующий день после заявления Израиля об исторических израильских территориях на Западном берегу. По мнению политолога, между этими событиями есть «прямая причинно-следственная связь».

«[Макрон] пытается реализовывать самостоятельную политику и, по сути, единственный на европейском пространстве пытается возглавить и оформить субъектность Евросоюза», - подчеркнул Пинчук.

По его словам, это проявляется и в рамках украинского кризиса, и на других направлениях. Эксперт напомнил, что Франция обладает самой сильной армией Европы.

Макрон решил признать Палестину

Пинчук добавил, что Париж также пытается «реализовать собственную политическую субъектность вопреки интересам США». По его словам, признание Палестины связано и с внутренними проблемами Макрона - его низким рейтингом: президент Франции учитывает, что в стране достаточно мощные силы поддержки Палестины.

«Таким образом, Макрон повышает свой политический рейтинг. Здесь соединяется и государственный французский интерес и личный интерес Макрона», - заключил Пинчук.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что решение Франции признать Палестину «вознаграждает террор». А госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США «решительно отвергают» план Макрона.