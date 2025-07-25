Эрдоган намерен поговорить с Путиным и Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности встречи лидеров по Украине в Стамбуле.

"Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому", - сказал он журналистам, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 23 июля.