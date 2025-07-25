Крупные протесты против Владимира Зеленского на этой неделе, первые в своём роде с февраля 2022 года, свидетельствуют, что «терпение украинцев на исходе». Об этом рассказала британская газета The Telegraph.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости.

На Украине начались массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны решением Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с ним разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины». В парламенте Германии предупредили, что новый закон затрудняет процесс вступления Украины в Евросоюз.

Как отмечает The Telegraph, на фоне всех этих проблем украинские власти ухватились за идею нанесения экономического удара по России «как за спасательный круг». По версии The Telegraph, Киеву нужно дать населению «хоть какой-то повод для надежды».

Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против государств-партнеров России, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение Москвы и Киева. Однако любые действия Трампа по введению тарифов вызовут жесткие ответные меры со стороны Китая, включая вероятный запрет на экспорт редкоземельных металлов в США.

«Трамп вскоре обнаружит, что у него не все козыри в рукавах», - подчеркивается в статье.

На прошлой неделе ЕС снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Но США пока не дали на это согласия. Более того, на практике этот потолок всегда был неэффективным, и Россия нашла множество способов его обойти, заключила газета.