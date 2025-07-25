В США обеспокоены сближением Китая и России

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что сближение России и Китая представляет собой «реальную угрозу» для западных стран. Об этом он рассказал британской газете The Telegraph.

Болтон заявил, что Китай останется главной угрозой для Запада «до конца века». Он отметил, что сотрудничество с Россией может помочь КНР стать «арктической державой».

«Это могло бы открыть [Китаю] доступ к огромным, до сих пор практически неразработанным минеральным ресурсам», - отметил экс-советник Трампа.

По его мнению, последствия союза России и Китая - в рамках украинского кризиса или в вопросах возможного конфликта вокруг Тайваня - становятся все более ощутимыми.

«Их расширяющееся партнерство - реальная угроза для нас», - подчеркнул Болтон.

В то же время он отметил, что Трамп «одержим» Китаем и «больше всего на свете» хочет заключить «крупнейшую экономическую сделку в истории» с главой Китая Си Цзиньпином.

Газета South China Morning Post ранее писала, что успешное соглашение по Украине могло бы сблизить Россию и США, но оказаться невыгодным для Пекина. По версии издания, это дало бы США передышку и возможность восстановить свою мощь, сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе и укрепить альянсы с Японией и Южной Кореей.

Газета отмечала, что США могли бы попытаться «соблазнить Россию», сняв санкции. В то же время автор статьи подчеркивал, что полный разрыв союза Китая с Россией практически невозможен, учитывая их обширную торговлю (объемом более 240 миллиардов долларов в 2024 году) и военное сотрудничество.