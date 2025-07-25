Власти Литвы объяснили рост русскоязычной речи в Вильнюсе миграцией и демографическими изменениями и призвали требовать изучения литовского языка «без ненависти и оскорблений». Соответствующее заявление сделал директор Департамента по делам национальных меньшинств Дайнюс Бабилас.

«С прибытием военных беженцев с Украины, мигрантов из Средней Азии и других стран мы все чаще слышим русскую речь в общественных местах. Среди говорящих – граждане Литвы русской национальности, в том числе старообрядцы, живущие здесь поколениями, иностранцы, обосновавшиеся здесь, и туристы, приехавшие всего на несколько недель», - пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что многие говорят на русском потому, что «именно в это время им комфортнее общаться на родном языке», и призвал добиваться изучения литовского теми, кто давно живет в стране, «без ненависти и оскорблений».

В Литве напомнили о праве свободного общения на русском языке

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государствам Европы следует увеличивать военные бюджеты, чтобы не пришлось осваивать русский язык. А министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что, если давление на Россию сейчас не усилить и не принять жесткие рестрикции, в ближайшие пару лет придется учить русский язык.