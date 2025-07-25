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WSJ: Эпштейн и тарифы не смогли пошатнуть рейтинг Трампа

Политическая позиция президента США Дональда Трампа демонстрирует заметную устойчивость, несмотря на непопулярность его закона о налогах и расходах, недовольство людей тарифной войной Трампа и подозрения, что правительство скрывает важную информацию о Джеффри Эпштейне. Такие результаты продемонстрировал новый опрос The Wall Street Journal.

Цепочка недавних бурных событий, включая агрессивную программу депортации и бомбардировки ядерных объектов Ирана, не ухудшила и не улучшила общественное мнение о президенте США. Около 46 процентов опрошенных американцев одобряют его работу, а 52 процента не одобряют. Эти результаты не изменились с апреля. Около 47 процентов респондентов оценили экономический курс Трампа как «отличный» или «хороший» - это на 11 процентных пунктов больше показателей четырехмесячной давности. Еще 47 процентов опрошенных одобрили бомбардировки Ирана, но 43 процента респондентов назвали их плохой идеей из-за угрозы втягивания США в войну.

Глава разведки США потребовала наказать Обаму за клевету на Трампа

Глава национальной разведки США Тулси Габбард потребовала привлечь к ответственности бывших сотрудников администрации Барака Обамы, ФБР и ЦРУ, пишет American Thinker. По мнению Габбард, членам команды Обамы необходимо предъявить обвинения из-за распространения ложной версии о сговоре Дональда Трампа с Россией. В статье подчеркивается, что с помощью ложных данных Обама пытался помочь Хиллари Клинтон перед выборами.

По словам главы разведки, наказание должны понести «все виновные, независимо от того, насколько они были могущественны в то время». Распространение версии о вмешательстве в выборы Габбард назвала «предательским заговором против американского народа». Она подчеркнула, что результатом действий Обамы и его высокопоставленных сотрудников стало «нарушение воли американского народа, подрыв демократии и многолетняя кампания» против Трампа. Член Палаты представителей Пэт Харриган (республиканец от Северной Каролины) заявил, что по сравнению с этим Уотергейт «выглядит как любительский спектакль». Обама уже назвал эти обвинения «возмутительными» и «странными».

«Украина саботирует сама себя»

Владимир Зеленский подписал закон, лишающий антикоррупционные органы Украины автономии. Закон фактически подчинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины. По словам Зеленского, эти меры «гарантируют реальное укрепление украинской правоохранительной системы и независимости антикоррупционных органов». По версии польского издания Onet, Зеленский, некогда символ «нового политического начала» на Украине, сам подрывает свое положение, демонтируя институты, которые считались оплотом борьбы с олигархией и коррупцией.

Как отмечает издание, то, что происходит сейчас на Украине - больше, чем просто внутриполитический процесс. Это атака на верховенство права и «возвращение к авторитарным импульсам»: Украина рискует «самоуничтожиться» из-за постепенного ослабления демократических принципов. В тот самый момент, когда страна официально стремится к европейской интеграции, Киев посылает «роковой сигнал»: контроль важнее прозрачности, а лояльность важнее закона. Зеленский «завершает свою трансформацию из реформатора в актёра и поддается старым играм власти, с которыми он когда-то обещал бороться», подчеркивается в статье.

«Трамп - очень непостоянный человек. Особенно если ему перечить…»

Ни один трейдер не забудет 3 апреля 2025 года. В тот день рыночная капитализация в размере 2,5 триллиона долларов улетучилась, когда Дональд Трамп объявил торговую войну всему миру, пишет французский журнал L'Express. Три месяца спустя американские акции снова достигли рекордных максимумов, а президент США получил прозвище Тако (Taco, «Trump always chickens out», с англ. «Трамп всегда сдает назад»).

Справедливость этого прозвища подтверждают письма Трампа, отправленные в 14 стран, с уведомлением, что с 1 августа к ним будут применены таможенные надбавки в размере не менее 25 процентов. Эти угрозы не смогли повлиять на рынки, к тому же позже Трамп пояснил, что это решение не было на сто процентов твердым. Последовательность в поведении Трампа заключается в его непоследовательности, подчеркивает L'Express. Постоянные перемены, противоречивые заявления... Как, например, в тот день, когда он назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в соцсетях, а затем заявил, что «не может поверить, что сказал это». Трамп словно играет на этой непредсказуемости: он может сделать что-то, а может и не сделать - в итоге никто не знает, в чем именно состоит его план.

«Почему санкции против нефти больше не работают»

Нефтяные санкции Запада не дали результатов в отношениях с Ираном и Россией. Было бы ошибкой применять их в отношении Китая, пишет издание Foreign Policy. В июне, когда на Тегеран падали бомбы, произошло любопытное событие: экспорт иранской сырой нефти на короткое время резко вырос.

Несмотря на бомбардировки, Иран не отказался от поставок нефти, а его клиенты в Китае не отказались от покупки топлива, несмотря на санкции. Хотя президент США Дональд Трамп, вероятно, и не хотел, чтобы Израиль бомбил энергетические объекты Ирана, причина успеха Тегерана была проста: санкции больше не работают. По крайней мере, не так, как изначально предполагалось, подчеркивает Foreign Policy. Страны научились обходить санкции, покрывая издержки. Россия теперь поставляет свою сырую нефть обходными путями в Азию, где продукция из РФ пользуется большим спросом. Нефтеперерабатывающие заводы Индии покупают российскую сырую нефть с большой скидкой, а затем реэкспортируют продукцию в Европу, получая выгоду. Санкции изменили мировой нефтяной рынок, вынудив Иран и Россию сблизиться с Китаем. В статье подчеркивается, что Вашингтону следует рассмотреть возможность полного отказа от нефтяных санкций.