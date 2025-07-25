В Казахстане пропал военный вертолет с тремя членами экипажа на борту

В Алматинской области Казахстана пропал с радаров вертолёт EC-145, на борту которого, по предварительным данным, находились три члена экипажа.

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Об этом сообщает Минобороны Казахстана.

«25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелёта пропал с радаров вертолёт EC-145 Сил воздушной обороны Вооружённых сил Республики Казахстан», — говорится в заявлении ведомства.

Ведутся поисково-спасательные работы. По поручению министра обороны Казахстана на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в результате крушения самолёта Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек.