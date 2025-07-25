СМИ рассказали, как изменились отношения ЕС и Китая

Немецкий таблоид Bild рассказал, что отношения Евросоюза и Китая становятся «все более прохладными». Единственное, в чем сошлись представители Брюсселя и Пекина в ходе последней встрече, - приверженность Парижскому соглашению по климату.

Саммит Евросоюз-Китай прошел в Пекине 24 июля по случаю 50-летия дипломатических отношений между ЕС и КНР. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время саммита призвала к переоценке двусторонних отношений.

По версии Bild, речь идет о столкновении интересов второй и третьей по величине экономик мира (ЕС - 19,4 триллиона долларов, Китай - 18,7 триллиона, лидером остаются США с 29,2 триллиона). Столкновение настолько острое, что китайские хозяева сократили программу саммита с двух до одного дня.

Bild отмечает, что с таким положение дел резко контрастирует фотография, на которой глава Китая Си Цзиньпин, фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта запечатлены держащимися за руки. В начале саммите глава ЕК попыталась сделать комплимент Пекину, заявив, что Китай «вытащил 800 миллионов человек из нищеты» благодаря своему технологическому развитию, и тем самым «впечатлил и вдохновил мир».

Однако затем фон дер Ляйен стала высказываться более прямолинейно. Она призвала к «перестройке двусторонних отношений».

«Мы достигли поворотного момента», - заявила она, имея в виду дефицит торгового баланса ЕС, который в прошлом году достиг рекордных 305,8 миллиарда евро.

Си выступил в Доме народных собраний «довольно расплывчато», призвав к большему взаимопониманию и доверию, отмечает издание.