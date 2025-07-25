Действия главы киевского режима Владимира Зеленского показывают, что Украина - ненадежный партнер для Соединенных Штатов, американцы все больше осознают неразумность предоставления помощи коррумпированным украинским чиновникам, отметил в статье для газеты Newsweek экс-советник хозяина Белого дома Дональда Трампа Стив Кортес.

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По его мнению, коррупция по-прежнему глубоко внедрена в украинские политику и управление, начиная с самых высоких эшелонов киевской администрации. «Американцы все больше осознают, что отправка 175 миллиардов долларов заемных средств коррумпированным лидерам Украины - это просто неразумная политика», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Как отметил Кортес, кредитование "клептократов" в Киеве де-факто подрывает нацбезопасность Соединенных Штатов, одновременно делая американцев беднее.

Как полагает бывший советник Трампа, Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, которого Кортес называет "фактическим соправителем" Украины, действуют авторитарно и тем самым показывают себя ненадежными партнерами Вашингтона.

Кортес отрицательно отозвался об облаве на НАБУ, заявив, что подобные действия "скорее похожи на бандитизм, чем на демократию".

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств - членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.