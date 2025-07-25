Германия высказалась о признании Палестины

Германия не собирается официально признавать Государство Палестина в ближайшее время, сосредоточив внимание на продвижении к двухгосударственному решению конфликта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ.

«Правительство Германии не планирует признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе», — отметил представитель кабмина.

Также он подчеркнул, что для Берлина безопасность Израиля сейчас имеет первостепенное значение.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.