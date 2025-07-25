В США резко раскритиковали мирные усилия Трампа по Украине

США не смогли организовать для России и Украины реальный переговорный процесс. Об этом заявил политолог Сэмюэл Черэп в статье для The New York Times (NYT).

«Никто, даже, возможно, сам [президент России Владимир] Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон», — отметил эксперт.

По словам Черэпа, президент США Дональд Трамп ошибается, если считает, что «дипломатия была испробована и провалилась». Политолог заявил, что американскому лидеру следует создать команду профессиональных переговорщиков, которые бы регулярно поддерживали контакты с российской и украинской сторонами. Черэп подчеркнул, что переговоры по Украине не провалились, так как они «еще толком не начались».

Стало известно об угрозах Трампа Путину

14 июля Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине.