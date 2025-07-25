Граждан Молдавии разделили на «ваших» и «наших»

Власти Молдавии намерено отсекают проживающих в России граждан страны от возможности голосовать на выборах, так как делят молдаван на «ваших» и на «наших». Такое мнение высказал экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, пишет РИА Новости.

Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что внешнеполитическое ведомство страны в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан, проживающих на территории России, только два избирательных участка.

По словам Василия Тарлева, можно с сожалением констатировать, что власти Молдавии разделили граждан страны «на «ваших» и на «наших», на прозападных и провосточных».

«Ввиду того, что власть принимает решение о том, где и сколько будет открыто участков, мы думаем, что на этот раз тоже будет нарушение прав человека, Конституции Молдавии и в России откроют не более двух избирательных участков», - уверен политик.

При этом он обратил внимание на то, что даже по самым скромным данным, в России живут свыше 350 тысяч граждан Молдавии с правом голоса, а реально их больше полумиллиона.

«Мы будем работать с нашими гражданами где бы они не находились, чтобы они знали, как они могут реализовать свое право голоса», - заверил Тарлев.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. Сейчас правящей партии в стране является проевропейская сила «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом Майей Санду. Ранее Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа». Представители ЦИК объяснили свое решение тем, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов.

В преддверии выборов также была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ей было предъявлено обвинение по делу о нелегальном финансировании политической партии «Шор» и кандидата на выборах в составе организованной группы. Суд намерен огласить приговор 5 августа. Сама Евгения Гуцул считает дело политически мотивированным и отмечала, что власти Молдавии предлагали закрыть его, если она откажется от своего мандата.