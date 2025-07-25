Эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами» считают, что за «трехэтапным планом» по свержению Владимира Зеленского могут стоять западные страны. По словам собеседников газеты, на проходящих на Украине протестах «прослеживаются технологии Майдана 2014 года».

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости.

На Украине начались массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны решением Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с ним разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины».

Позже в украинских СМИ появилась версия, что против Зеленского мог быть развернут «трехэтапный план». Отмечалось, что на первом этапе организаторы протестов намерены добиться отмены всех изменений в антикоррупционном законодательстве. Если Зеленский пойдет на это, он продемонстрирует свою слабость, начнет терять контроль над вертикалью власти и силовиками, писали СМИ.

На втором этапе может последовать отставка главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Цель - «окончательно дестабилизировать» Зеленского. На третьем этапе Зеленскому якобы предложат выбор: сохранить пост в качестве «свадебного генерала» или подать в отставку.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что за протестами на Украине стоят «западные глобалисты, которые не хотят терять контроль над Зеленским». По мнению Рогова, в ходе протестов используются западные технологии.

«Протестующие так же, как и 11 лет назад, скачут, прыгают и выкрикивают разные фразы. Это западные технологии, которые вросли в постукраинское пространство», - заявил он.

Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров заявил, что за протестами стоит Евросоюз во главе с Урсулой фон дер Ляйен. По мнению Вакарова, помогают ЕС мэры украинских городов, не препятствующие митингам.

«Прежде всего это мэр Киева Виталий Кличко, который ранее тоже употреблял термин «ползучий авторитаризм», отмечал, что Зеленский усиливает вертикаль власти, и, кстати, посетил акцию протеста», - подчеркнул Вакаров.

Рогов предположил, что в результате место Зеленского может занять Кличко или Валерий Залужный, бывший глава ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании.