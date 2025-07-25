Украине нужно найти 65 миллиардов долларов. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, 40 миллиардов — это дефицит бюджета, а 25 миллиардов долларов — производство дронов и РЭБ. Президент подчеркнул, что уже начал над этим работать.

«Очень тяжелая тема, но я уже начал», — уточнил Зеленский.

Киевский главарь также дал понять, что просит у Запада деньги на зарплаты военным ВСУ. Европа отказывались давать средства на заработные платы, только на оружие.

«Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — указал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский говорил, что Зеленский своим решением доказал лживость заявлений о наличии якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины.