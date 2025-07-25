В результате недавних переговоров между украинскими и российскими официальными лицами впервые за долгое время был поднят вопрос о возможности встречи на высшем уровне. Об этом заявил Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.

Как уточнил Зеленский, окончание войны должно начинаться с диалога лидеров. Он отметил, что данный вопрос всегда поднимается публично.

«Сейчас они тоже начали об этом говорить. Это уже движение в сторону какого-то формата», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным