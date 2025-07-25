«Умрешь мужчиной»: активистка из США ответила на иск четы Макронов

Американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс заявила, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит «родилась мужчиной и умрет мужчиной». Как пишет Time, так Оуэнс ответила на новости о поданном против нее иске.

В начале 2025 года Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье. В июле супруги Макрон подали против Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждается, что она подвергла их «кампании глобального унижения».

Интересы пары представляет юридическая фирма Clare Locke, которая специализируется на громких репутационных делах и наиболее известна своей работой с историческим иском на сумму 787 миллионов долларов против телеканала Fox News (по факту распространения лжи о выборах 2020 года).

В иске Макронов против Оуэнс содержится требование о возмещении пока не определенного денежного ущерба и о «других и дополнительных средствах правовой защиты, которые суд сочтет справедливыми и надлежащими».

Адвокат Том Клэр рассказал, что иск стал «крайней мерой». Он подчеркнул, что представители президентской четы пытались взаимодействовать с Оуэнс весь последний год, предоставляя ей доказательства, отправляя бесконечные просьбы, чтобы она просто «поступила правильно». Клэр заявил, что эти попытки были проигнорированы.

«Пора положить этому конец», - подчеркнул адвокат.

Однако ответ Оуэнс предполагает, что эта сага не закончится в ближайшее время, отмечает Time.

«Я полностью готова к этой битве. От имени всего мира - до встречи в суде», - заявила она в своем новом видео.

В иске, который излагает 22 пункта обвинения в клевете и «представлении в ложном свете», Макроны утверждают, что Оуэнс сфабриковала и продвигала ряд ложных заявлений о них «в погоне за славой».

В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа.

В иске также ставится под сомнение репутация Оуэнс: отмечается, что ее карьера основана на «регулярном распространении дезинформации под видом журналистики», и утверждается, что она «построила бренд на провокациях, а не на правде».

У Оуэнс, которая ранее работала директором по коммуникациям в консервативной активистской организации Turning Point USA и была уволена с консервативного медиасайта The Daily Wire после обвинений в антисемитизме, миллионы подписчиков в соцсетях X и YouTube.

В иске упоминается решение французского суда, вынесенное в сентябре 2024 года, согласно которому два источника информации Оуэнс - так называемая ясновидящая Амандин Руа и «детектив-любитель» Наташа Рей - были признаны виновными в клевете за распространение ложных сведений о Брижит Макрон и ее брате.

В иске отмечается, что заявления Оуэнс заставили многих людей - как высоко ценивших Макронов, так и ничего не знавших о них ранее - «относиться к ним с презрением, пренебрежением, избегать общения или ведения дел с ними». В результате «были подорваны отношения с членами правительства, потенциальными политическими союзниками и другими лицами», а также «уверенность в честности и соответствии Макронов роли политических и государственных лидеров».

«Эта история вирусна не только во Франции, в Америке, в Великобритании - она вирусна даже в России. Люди теперь рассматривают ее как часть своего политического диалога и анализа», - подчеркивается в жалобе.

Защита Макронов сослалась на распространение заявлений Оуэнс другими медийными личностями и инфлюенсерами, включая Джо Рогана, которого часто называют самым популярным подкастером в мире.

В ответ Оуэнс назвала иск Макронов о клевете «формой травли и клеветы в её адрес». Также она заявила, что судебное разбирательство с иностранным блогером станет «катастрофической пиар-стратегией» для президента Франции и его супруги.