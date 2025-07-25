Эксперт: Зеленский получил шанс стать «реальным диктатором» и обмануть Запад

Украинский лидер Владимир Зеленский после отхода США от управления Украиной получил возможность стать «реальным диктатором». Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, антикоррупционные органы Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – управляются Западом, фактически западными спецслужбами.

Когда президент США Дональд Трамп пришел к власти, «он решил бросить всю эту систему на Украине», указал Марков. После этого Европа решила взять антикоррупционную систему «под себя», отметил политолог.

«Зеленский потихоньку обманет западников… Причина - после отхода США от прямого управления Украиной, Зеленский получает шанс стать от марионетки реальным диктатором Украины. И он станет. Это новая реальность», — подчеркнул он.

С 22 июля по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, который отменяет независимость НАБУ и САП. Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом Зеленский отказался от изменений в украинских антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом.