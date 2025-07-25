Выявлена подлая роль Франции в разжигании новой войны в Азии

Таиланд и Камбоджа все больше втягиваются в пограничный конфликт. За военным столкновением, которое выявило напряженность в отношениях между странами, стоит территория, нанесенная на карту во время колониального правления Франции.

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Территория, нанесенная на карту во время французского колониального господства, стоит за нынешним столкновением, которое выявило напряженность в отношениях между странами, пишет The Guardian.

Затянувшийся пограничный спор между Таиландом и Камбоджей резко обострился в четверг, когда Таиланд нанес авиаудары по камбоджийским военным объектам и обвинил Камбоджу в ракетных и артиллерийских обстрелах. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 мирных жителей Таиланда, в том числе восьмилетний мальчик, и тайский солдат. Пока не ясно, есть ли жертвы среди камбоджийцев. Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в том, что они первыми открыли огонь.

Из-за чего возник спор? Как поясняет The Guardian, спор между Таиландом и Камбоджей длится уже более ста лет, с тех пор как Франция, оккупировавшая Камбоджу до 1953 года, впервые нанесла на карту сухопутную границу.

Спор из-за границы, протяженность которой составляет более 508 миль (817 км), неоднократно вспыхивал на протяжении многих лет, подогреваемый националистическими настроениями.

Самый последний эпизод произошел в мае, когда войска ненадолго перестрелялись в спорном районе, в результате чего погиб камбоджийский солдат. Это привело к ряду ответных действий со стороны обоих правительств: Таиланд ввел пограничные ограничения с Камбоджей, в то время как Камбоджа среди прочих мер запретила импорт фруктов и овощей, трансляцию тайских фильмов и сократила пропускную способность Интернета из Таиланда, отмечает The Guardian.

Напряженность еще больше обострилась в среду, когда пятеро тайских военнослужащих подорвались на минах во время патрулирования. Официальные лица Таиланда, которые утверждали, что мины были установлены недавно, закрыли пункты пропуска на северо-восточной границе с Камбоджей, отозвали своего посла и выслали посла Камбоджи в знак протеста. Пномпень заявил, что понижает дипломатические отношения с Таиландом до самого низкого уровня и отзывает всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Бангкоке. Камбоджа отрицает факт установки новых наземных мин.

Какова политическая ситуация в двух странах и как столкновение на границе может повлиять на них?

Камбоджа, по сути, является однопартийным государством. Почти четыре десятилетия страной правил премьер Хун Сен, прежде чем в 2023 году он передал власть своему сыну Хун Манету. В настоящее время Хун Сен является председателем сената и сохраняет огромную власть в стране. Возможно, он пытается укрепить позиции своего сына, разжигая национализм, считает западный эксперт Мэтт Уилер, который добавил, что Хун Манет “управляет страной в тени своего отца и у него нет независимой базы власти”.

Другие отмечают, что этот спор может стать желанным отвлечением от экономических проблем. И Камбоджа, и Таиланд сталкиваются с перспективой введения с 1 августа 36-процентного тарифа в США, напоминает The Guardian.

Таиланд переживает период политической нестабильности: его премьер-министр Паэтонгтарн Чинават отстранена от должности, а ее партию обвиняют в неспособности оперативно урегулировать пограничный спор. Паэтонгтарн, дочь влиятельного бывшего лидера Таксина Чинавата, подверглась резкой критике за то, как она справилась с пограничным кризисом, после того как в сеть просочилась запись ее обсуждения проблемы с Хун Сеном. Было слышно, как она назвала Хун Сена “дядей” и сказала, что если ему что-нибудь понадобится, она “позаботится об этом”.

Паэтонгтарн также допустила пренебрежительные высказывания в адрес высокопоставленного тайского военного командующего, что подорвало авторитет армии, которая является очень влиятельной в Таиланде и которая часто вмешивается в политику.

Запись телефонного разговора нанесла особый ущерб Паэтонгтарн, поскольку известно, что Хун Сен был старым другом ее семьи, и критики обвинили ее в том, что она ставит личные связи выше интересов своей страны.

Как можно было бы разрешить кризис? Камбоджа ранее обратилась в международный суд с просьбой разрешить пограничный спор. Однако это вряд ли приведет к разрешению, поскольку Таиланд не признает юрисдикцию суда.

Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая в настоящее время председательствует в региональном блоке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвал Таиланд и Камбоджу “отступить”.

Однако, по словам экспертов, маловероятно, что АСЕАН, известная своей политикой невмешательства, сможет попытаться выступить посредником в этом споре - или захочет попытаться.

“Китай является единственным жизнеспособным внешним посредником, поскольку у него есть прямые рычаги воздействия на Камбоджу, а также на Таиланд”, - добавляют аналитики.

Однако, хотя Китай имеет прочные экономические связи с обеими странами, считается, что он более тесно связан с Камбоджей. Это может вызвать беспокойство у официальных лиц в Бангкоке. Соседние страны, которые уже обеспокоены доминированием Китая в регионе, также могут испытывать дискомфорт из-за того, что Пекин играет такую роль, полагают эксперты.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что боевые действия должны прекратиться до начала переговоров. В четверг он заявил, что объявления войны не было, и конфликт не распространяется на другие провинции.

Камбоджийский премьер-министр Хун Манет обратился к Совету безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание для обсуждения кризиса, обвинив Таиланд в “неспровоцированной военной агрессии”.