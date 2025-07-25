Участники протестов на Украине стали называть Зеленского и Ермака диктаторами

Участники протестов на Украине стали чаще использовать лозунги, направленные против президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«На вчерашних акциях в защиту НАБУ развернули плакаты лично против Зеленского и Ермака», — говорится в сообщении.

Среди надписей можно увидеть лозунги по типу «Диктаторы» и «Украина — не квартал, украинцы — не рабы».

Массовые протесты в стране проходят с 22 июля, на улицы городов выходят тысячи людей. Всплеск народного негодования произошел после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Два дня спустя Зеленский внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение». Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского. Дата рассмотрения документа пока не известна.