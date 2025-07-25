Посол Палестины обратился с призывом к Европе

Европе необходимо прекратить поставки оружия в Израиль. Об этом заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

Он отметил, что существует целый ряд мер, которые могли бы помочь в текущей ситуации.

«Из Европы по-прежнему поставляется оружие в Израиль. Германия, Великобритания, Италия. Я считаю, что хотя бы в этом вопросе необходимо прекратить поставки вооружения», - заявил дипломат.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года, взяв в заложники мирных жителей и военных. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года в Газе было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.

Накануне спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что американская делегация покидает переговоры о прекращении огня в секторе Газа. По словам Уиткоффа, это связано с действиями ХАМАС, члены которой не желают останавливать боевые действия.