Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека

Lenta.ru

Генпрокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека
© РИА Новости

Речь о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове. Его объявили в международный розыск по обвинению в «унижении чести и достоинства президента».

В апреле в Баку Юсупова арестовали. Его выдача Ташкенту состоялась в рамках сотрудничества между силовыми структурами двух стран.

Ранее житель Бухарской области Узбекистана получил пять лет лишения свободы за участие в специальной военной операции. Его имя не разглашается.