Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека
Генпрокуратура Азербайджана выдала Узбекистану человека, разыскиваемого за оскорбление президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове. Его объявили в международный розыск по обвинению в «унижении чести и достоинства президента».
В апреле в Баку Юсупова арестовали. Его выдача Ташкенту состоялась в рамках сотрудничества между силовыми структурами двух стран.
Ранее житель Бухарской области Узбекистана получил пять лет лишения свободы за участие в специальной военной операции. Его имя не разглашается.