В Британии удивлены патриотизмом россиян

Алиса Селезнёва

Жители России оказывают сильную поддержку российским бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш, пишет РИА Новости.

В Британии удивлены патриотизмом россиян
© РИА Новости

По словам Уолша, такая позиция россиян удивляет посещающих страну жителей Великобритании.

«У меня есть друг из Британии, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге. Он настоящий британец, никогда не симпатизировавший России. Но он был сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», - пояснил он на YouTube.

Обозреватель констатировал, что на Западе пытались добиться совершенно противоположного результата.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией. Курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, однако позже российская валюта отыграла все потери.

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин отметил, что заклинания западных политиков про «доллар по 200 рублей» и «крах экономики» России были частью информационной войны и их прогнозы не оправдались. А в июле 2025 года британский дипломат Иэн Прауд в своей статье констатировал, что «нет никаких доказательств того, что санкции оказали какое-либо реальное влияние», так как экономика России в 2024 году выросла на 3,6%.