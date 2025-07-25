Жители России оказывают сильную поддержку российским бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш, пишет РИА Новости.

По словам Уолша, такая позиция россиян удивляет посещающих страну жителей Великобритании.

«У меня есть друг из Британии, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге. Он настоящий британец, никогда не симпатизировавший России. Но он был сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», - пояснил он на YouTube.

Обозреватель констатировал, что на Западе пытались добиться совершенно противоположного результата.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией. Курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, однако позже российская валюта отыграла все потери.

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин отметил, что заклинания западных политиков про «доллар по 200 рублей» и «крах экономики» России были частью информационной войны и их прогнозы не оправдались. А в июле 2025 года британский дипломат Иэн Прауд в своей статье констатировал, что «нет никаких доказательств того, что санкции оказали какое-либо реальное влияние», так как экономика России в 2024 году выросла на 3,6%.