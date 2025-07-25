Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили в Германии

В Германию тайно привезли медведицу-людоедку, растерзавшую человека, и выпустили ее на волю. Об этом сообщает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

В апреле 2023 года медведица по кличке JJ4 напала на 26-летнего Андреа Папи, который совершал пробежку в горах. Это стало первым в современной истории страны смертельным нападением медведя на человека.

Президент провинции Трентино, где произошло нападение, приказал усыпить зверя. Зоозащитные организации выступили против этого решения и оспорили его в суде. В итоге для медведицы решили подыскать новый дом за пределами Италии.

Животное тайно перевезли в «Альтернативный парк волков и медведей» в немецком Шварцвальде. Сотрудники заповедника сообщили, что JJ4 хорошо перенесла дорогу и ведет себя спокойно.