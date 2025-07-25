Зеленский отказался от реформы антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от изменений в украинских антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом. Об этом пишет газета Politico.

Во вторник, 22 июля, Зеленский подписал законопроект, передающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) в подчинение генеральному прокурору, что, по словам ведомств, фактически уничтожило их независимость.

Два дня спустя президент внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение».

Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского.

Зеленский раскрыл детали нового законопроекта о НАБУ и САП

Изменение курса произошло после того, как украинцы вышли на улицы на первые антиправительственные протесты с начала российско-украинского конфликта, а европейские партнеры осудили действия Киева.